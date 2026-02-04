Las claves por las que el suelo alcanza su límite de absorción: por qué sigue habiendo inundaciones tras la borrasca

Tras los episodios de lluvias intensas, los expertos analizan los factores que determinan la saturación de los suelos y su incapacidad para absorber más agua. Factores como la impermeabilización urbana, la deforestación y la composición geológica explican por qué el riesgo de inundaciones persiste incluso cuando las precipitaciones disminuyen
| etiquetas: geología , inundaciones , ciencia , medio ambiente , suelo , rtve
Ojalá... Más de un mes sin tregua ninguna.
Pero, vamos, esto de la lluvia es... de cajón.
La inundación se esperaba el jueves