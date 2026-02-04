edición general
Las claves por las que el suelo alcanza su límite de absorción: por qué sigue habiendo inundaciones tras la borrasca

Tras los episodios de lluvias intensas, los expertos analizan los factores que determinan la saturación de los suelos y su incapacidad para absorber más agua. Factores como la impermeabilización urbana, la deforestación y la composición geológica explican por qué el riesgo de inundaciones persiste incluso cuando las precipitaciones disminuyen

#1 Tensk
Esto deberían ponerlo en Clan. No puede ser que a estas alturas haya gente que aún pueda creer que los suelos no tienen límite de absorción de litros de agua por unidad de tiempo.
#2 martin_rio
#1 Tal cual. Parece algo básico, pero después ves a gente sorprendida porque se inunda una zona donde ha llovido sin parar tres días. A veces hace falta que los medios expliquen lo obvio para que se entienda el riesgo real.
Dakaira #8 Dakaira
#2 tres días dice xD
Ojalá... Más de un mes sin tregua ninguna.
#5 Tensk
#2 Si despistados los hay a mansalva, y seguramente todos tengamos nuestro despiste en alguna cosa que para otros es básica.

Pero, vamos, esto de la lluvia es... de cajón.
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 He visto gente en Meneame quejándose de que las presas sigan desembalsando al día siguiente de parar la lluvia
#3 sliana
#2 ves gente sorprendida de que se inunde su parcela de terreno inundable
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
y el peso que supone para los muros de carga
Cantro #6 Cantro
Hace tiempo estuve en Polonia. Llovió un montón. El lunes dejó de llover, hizo sol, calor y un cielo sin nubes

La inundación se esperaba el jueves
Uda #7 Uda
y los pinos y los eucaliptos....
