Las claves del nuevo estatuto del becario: ¿cuántas horas pueden trabajar? ¿es obligatoria una retribución?

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes al anteproyecto de ley del estatuto del becario, pactado en junio de 2023 con los sindicatos y con el que se busca dar más derechos al colectivo. En concreto, permite 'blindar' los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones. Además, fija importantes multas para las empresas que incumplan con el contenido de esta norma.