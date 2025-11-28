Las claves de la filosofía ‘heavy metal’: escepticismo, intensidad y honestidad brutal  

El rock más duro también es una herramienta para canalizar la rebeldía y para recordarnos que hemos de mantenernos fieles a nosotros mismos. En 1987, Bruque cantó “el heavy no es violencia”. Ahora, tantos años después, algunas voces se preguntan si ese tipo de música —un ruido infernal para muchos— oculta una luminosa misión en sus entrañas. Una cosa es verdad: a la hora de vivir, ante el desolado paisaje de dificultades, miseria y muerte sin respuesta, millones de personas encuentran sosiego en la furia de un riff guitarrero.