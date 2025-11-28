edición general
Las claves de la filosofía ‘heavy metal’: escepticismo, intensidad y honestidad brutal

El rock más duro también es una herramienta para canalizar la rebeldía y para recordarnos que hemos de mantenernos fieles a nosotros mismos. En 1987, Bruque cantó “el heavy no es violencia”. Ahora, tantos años después, algunas voces se preguntan si ese tipo de música —un ruido infernal para muchos— oculta una luminosa misión en sus entrañas. Una cosa es verdad: a la hora de vivir, ante el desolado paisaje de dificultades, miseria y muerte sin respuesta, millones de personas encuentran sosiego en la furia de un riff guitarrero.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
“El metal es una transgresión existencial —explica al teléfono el sociólogo y filósofo Hartmut Rosa, autor de Cantan los ángeles, rugen los monstruos: una breve sociología del heavy metal (Ned Ediciones, 2025)—. Se mete en la oscuridad abismal, libera a los monstruos y lleva dentro un anhelo de redención. Con su música se busca de forma activa una experiencia genuina y profunda”.
#2 Dav3n *
Es increíble como disfrutan los metaleros con el onanismo... :troll:

No, a ver, ahora en serio, no conozco a ninguna otra tribu que requiera de más autoafirmación que la de los metaleros... Bueno si, los NAFO, pero eso es otro tema xD

Yo no me meto con nadie por sus gustos musicales, solo diré que no toco ni metal ni country, no sé si se ven las similitudes entre ambos estilos pero para mí son evidentes (sin contar con lo cansino que es el doble, triple, cuádruple bombo en todas…   » ver todo el comentario
devilinside #3 devilinside
#2 Autobombo no. Doble bombo, y porque mola
#4 Dav3n
#3 Un rato, hijo, un rato... Igual que las tachuelas, unas pocas... Nomás, mijo
