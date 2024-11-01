·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9728
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
10352
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
9080
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
7318
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
5041
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
más votadas
779
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
406
El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores
290
Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino
283
Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo
278
Hallados restos de 138 víctimas de la represión franquista en cinco fosas del cementerio de Riotinto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
52
clics
La clave de China para dominar la IA
Spoiler: habla de un plato similar a las tortillas.
|
etiquetas
:
jabiertzo
,
china
,
españa
,
ia
,
chips
,
torio
,
tortilla
,
tierras raras
2
1
2
K
19
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
19
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente