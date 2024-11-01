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¿Claude Mythos o Capybara? Anthropic prueba un nuevo modelo que apunta a un salto claro frente a Opus

¿Claude Mythos o Capybara? Anthropic prueba un nuevo modelo que apunta a un salto claro frente a Opus

Anthropic ha reconocido que está desarrollando y probando un nuevo modelo de inteligencia artificial más capaz que cualquiera de los lanzados hasta ahora. La noticia no está solo en que exista un nuevo modelo, algo esperable en plena carrera entre laboratorios, sino en cómo lo describe la propia empresa. Anthropic habla de un sistema con avances significativos en razonamiento, programación y ciberseguridad, hasta el punto de presentarlo como el más potente que ha construido hasta la fecha.

| etiquetas: anthropic , ia , modelo , ciberseguridad
4 1 0 K 43 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 43 actualidad
#2 la_gusa
Solo jodería lanzar algo menos avanzado
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DaniTC #1 DaniTC
Claude Capybara con un x900 xD
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menéame