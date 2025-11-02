Clases sociales en la Antigua Grecia: Esparta y Atenas [Eng]

En Atenas , tras las reformas de Solón en el siglo VI a. C., la población se clasificaba generalmente en cuatro clases sociales principales: los pentacosiomedimnoi , los hippeis , los zeugitae y los thetes . En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos , que gozaban de los menores derechos. La división de las personas en diversas clases sociales es una característica persistente en todas las civilizaciones, y no fue menos cierto en la antigua Grecia , donde la clase social estaba determinada por varios factores