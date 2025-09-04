edición general
Las clases de Lengua Árabe tienen los días contados en la Región de Murcia

La formación de Abascal se había propuesto acabar con la formación que reciben los niños extranjeros en los centros educativos murcianos y que les permite mantener sus raíces, al tiempo que tiene entre sus objetivos el cierre de los centros en los que se atiende a menores migrantes.

Comentarios destacados:      
Milmariposas #5 Milmariposas *
Recuerdo que en la universidad de Murcia existe todavía un departamento de filología francesa, románica, italiana y árabe.

www.um.es/web/filfria/

Estuve de alumna interna casi la totalidad de los cinco años de carrera. Y le guardo mucho cariño. También obligarán a cerrarlo?
#12 Grandpiano
#5 ¿Qué quieres decir, que en los colegios tendrían que dar clases también de francés, latín e italiano? ¿Y de todos los conocimientos de todos los departamentos universitarios? No entiendo qué tiene que ver la enseñanza universitaria con las clases de los colegios.
Connect #4 Connect *
No seré yo quién vote a VOX y seré el primero en pelear con quién me diga que vota a VOX, pero ostras, ¿clases de árabe? ¿Nos estamos yendo al garete? Si todavía estamos con el inglés cojeando, como para aprender árabe y destinar recursos a ese idioma. Aquí no lo van a necesitar. Así que no me parece mal dejar de pagar eso. Si algún padre quiere que su hijo hable árabe, que se lo pague él de su bolsillo en centros controlados por los departamentos de Enseñanza de las autonomías para que se siga cumpliendo la normativa.
victorjba #6 victorjba
#4 Pues hombre, yo diría que el árabe es el 2º idioma más hablado en Murcia, tiene sentido.
Kmisetas #8 Kmisetas
#6 Y hay que cambiar eso cuanto antes.
#13 metalico_zgz
#8 Si quieres que esos niños se integren, tienen que hablar español exactamente igual de bien que los niños de hogares españoles. Y para que un niño que en su casa habla un idioma extranjero aprenda bien el idioma oficial, lo mejor es que domine a la perfección el idioma de casa. Si no, acaba mezclando y hablando un español malo. Esas clases de árabe ayudan a que esos niños hablen bien español.

¿O acaso quieres que esos niños no aprendan bien español para que estén siempre marcados?
#17 Grandpiano
#13 Creo que nunca había leído una teoría tan retorcida y surrealista para justificar la enseñanza de un idioma. Entonces ¿mis problemas con el inglés cuando voy a Londres mejorarán si recibo clases de español?
#20 metalico_zgz
#17 ¿Te has criado en Londres en el seno de una familia donde solo se habla español? Si la respuesta es no, tu ejemplo no vale.
No tienes ni puta idea de educación bilingüe o multilingüe. Eres como esos turcos y polacos que hace décadas hablaban en alemán con sus hijos, en su alemán de mierda, y sus hijos hoy hablan alemán de turcos y de polacos, con acento. El mismo que tengo yo, pero yo llegué de adulto. Lo dicho, ni puta idea tienes.
Kmisetas #25 Kmisetas
#17 Gracias por poner cordura. Esta gente vive en una cámara de eco antológica, no sé porqué perdemos el tiempo con ciertos meneantes talibanes.
Esku #24 Esku
#8 Te votan negativo pero luego les parece mal que haya barrios en la costa del sol llenos de guiris donde solo se hable ingles.
Kmisetas #26 Kmisetas
#24 Es lo que tiene vivir en una camara de eco buenista e hipócrita. Pero vamos que me la sudan ampliamente los negativos de Menéame.
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#6 ¿Y el español en qué puesto está?
victorjba #11 victorjba
#9 Primero va el murciano, luego el árabe, luego quizás el inglés y ya el español :troll:
Asimismov #15 Asimismov
#11 del catalán, gallego o euskera ni hablamos ¿ verdá?
#23 kaos_subversivo
#9 el tercero, por los sudamericanos
Connect #21 Connect
#6 Sigue sin tener sentido árabe en Murcia. ¿Arabe en Murcia? ¿En serio ahora vamos a introducir el Arabe en Murcia? Anda ya!! xD
Todo un sinsentido. :palm:
#10 Grandpiano
#4 En realidad ni siquiera creo que haga falta que los padres paguen ningún centro. Si quieren conservar la lengua solo tienen que hablarla en la familia. Que por otra parte es como hemos aprendido a hablar en nuestra lengua prácticamente todos los seres humanos, sin necesidad de asistir a ninguna clase.
#16 metalico_zgz
#10 Cuñadez del día. No hemos aprendido español sólo porque la hayamos aprendido en casa sino porque al salir a la calle se escuchaba esa lengua, en la tele, en la radio, con carteles por todas partes. Hemos tenido una inmersión total. Y clases de lengua en el cole. Esos niños, sin clases de lengua árabe, van a tener en árabe el mismo acento de mierda que van a tener en español si no lo aprenden bien.
#19 Grandpiano *
#16 Por supuesto, hace 200 años cuando no había tele, radio, carteles y la gente ni siquiera sabía leer y escribir los pobres no aprendían a hablar, se comunicaban con sonidos guturales y señas. En fin, ya he visto tu otro argumento para defender la enseñanza del árabe y es un honor para mí que alguien que dice estas cosas me llame cuñao.
#22 metalico_zgz
#19 Hace 200 años no había vecinos, ni mercados, ni salían a pasear, a trabajar... Claro que no, no existía la inmersión lingüística xD xD xD
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Lo mejor que se puede hacer es que para aprender arabe y religión islámica, tengan que ir a sitios privados y/o clandestinos.

Ya veréis que poco tarda Arabia Saudí en enseñar esa versión tan amigable que vio nacer a gente tan correcta como los del estado islámico.
Milmariposas #1 Milmariposas
#0 Es ésto legal?
Livingstone85. #2 Livingstone85. *
#1 Me temo que sí, la asignatura no es obligatoria :-( Ayuso abrió el camino www.meneame.net/story/madrid-cancela-programa-ensenanza-lengua-arabe-c y Vox se apuntó (o al revés, en el fondo da igual porque son lo mismo).
Kmisetas #7 Kmisetas
#1 y necesario.
#14 tobruk1234 *
No se que decir pero me parece bien que en los colegios se enseñe otro idioma a parte del inglés, en muchos colegios privados o concertados, a parte del inglés tienes que coger un segundo idioma francés, alemán, chino, y se de uno que imparte chino, japonés y árabe, en ese colegio que por cierto es religioso tienen como asignatura obligatoria inglés, español y un tercer idioma francés, chino, árabe, japonés y alguno más y te aseguro que hay lista de espera para acceder. No esta en España. En cambio aquí somos más de quitar cultura y ciencia y añadir cazurradas y toros
Milmariposas #18 Milmariposas
#14 En los centros educativos franceses de secundaria (lycée) se imparten obligatoriamente dos idiomas extranjeros e incluso un tercero optativo.
