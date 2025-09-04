Las clases de Lengua Árabe tienen los días contados en la Región de Murcia

La formación de Abascal se había propuesto acabar con la formación que reciben los niños extranjeros en los centros educativos murcianos y que les permite mantener sus raíces, al tiempo que tiene entre sus objetivos el cierre de los centros en los que se atiende a menores migrantes.
Estuve de alumna interna casi la totalidad de los cinco años de carrera. Y le guardo mucho cariño. También obligarán a cerrarlo?
¿O acaso quieres que esos niños no aprendan bien español para que estén siempre marcados?
No tienes ni puta idea de educación bilingüe o multilingüe. Eres como esos turcos y polacos que hace décadas hablaban en alemán con sus hijos, en su alemán de mierda, y sus hijos hoy hablan alemán de turcos y de polacos, con acento. El mismo que tengo yo, pero yo llegué de adulto. Lo dicho, ni puta idea tienes.
Todo un sinsentido.
Ya veréis que poco tarda Arabia Saudí en enseñar esa versión tan amigable que vio nacer a gente tan correcta como los del estado islámico.