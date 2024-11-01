edición general
20 meneos
62 clics
La clarividente confesión de Miguel Ángel Rodríguez a Jabois en una piscina en 2013: “Echo de menos manipular”

La clarividente confesión de Miguel Ángel Rodríguez a Jabois en una piscina en 2013: “Echo de menos manipular”

"Imagina que el presidente tiene que hacer una declaración en favor de la energía nuclear dentro de cuatro meses. Yo decido el día, la hora y el acto”, le explicaba Rodríguez, que continuaba con su disertación nostálgica: “Durante ese tiempo puedo meter reportajes en los medios, influir en conversaciones y diseñar una campaña para que, cuando llegue el momento, la gente diga: ‘Qué bien ha estado el presidente sobre esto’. Eso es lo que echo de menos”

| etiquetas: miguel ángel rodríguez , miguel jabois , entrevista
14 6 1 K 196 Hemeroteca
2 comentarios
14 6 1 K 196 Hemeroteca
powernergia #2 powernergia
Desde esta entrevista, el nivel de manipulación desde la carcunda se ha multiplicado por 1000.

Es una batalla perdida.
0 K 11
#1 laruladelnorte *
Echaba de menos manipular hasta que encontró a la muñequita tonta...con ella se está dando un atracón.
0 K 10

menéame