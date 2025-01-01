La ciudad más grande del mundo que no conocías  

Chongqing es una megaciudad de 32 millones de habitantes. Los turistas suelen pasar por alto esta enorme ciudad, pero es un tesoro de rica historia, vibrante cultura e impresionantes paisajes, desde el majestuoso río Yangtsé hasta las bulliciosas calles de Yuzhong.
| etiquetas: chongqing , china
Hay un dicho, que algunos discuten que pueda ser una mala interpretación que dice: Si visitas Chongquing te arrepentirás de estar casado tengo una hija adoptiva de allí y es un bellezón, pero como padre es normal que me parezca tan guapa.
Por cierto, se pronuncia chonchin, más o menos pero si no das con los tonos muchas veces se lo tienes que repetir a los chinos varias veces hasta que te entienden.
La q en pinjin se pronuncia parecido a la ch, si dices chongquing no te va a entender nadie.
Pero me refiero al típico uso de la bici en muchas ciudades de China como medio habitual de desplazamiento.
Llegar al curro empapado de sudor no mola mucho aunque los joíos chinos suelen tener menos olor corporal que nosotros. No sé si será la genética o la alimentación.