La ciudad más grande del mundo que no conocías

La ciudad más grande del mundo que no conocías  

Chongqing es una megaciudad de 32 millones de habitantes. Los turistas suelen pasar por alto esta enorme ciudad, pero es un tesoro de rica historia, vibrante cultura e impresionantes paisajes, desde el majestuoso río Yangtsé hasta las bulliciosas calles de Yuzhong.

chongqing , china
TripleXXX #1 TripleXXX
Es una ciudad impresionante, olvidaros de las bicis que parece que allí inventaron las cuestas xD

Hay un dicho, que algunos discuten que pueda ser una mala interpretación que dice: Si visitas Chongquing te arrepentirás de estar casado ;) tengo una hija adoptiva de allí y es un bellezón, pero como padre es normal que me parezca tan guapa.

Por cierto, se pronuncia chonchin, más o menos pero si no das con los tonos muchas veces se lo tienes que repetir a los chinos varias veces hasta que te entienden.

La q en pinjin se pronuncia parecido a la ch, si dices chongquing no te va a entender nadie.
Fumanchu #2 Fumanchu *
#1 Me gustan los retos de bicicletas, se parece a Tenerife en las cuestas y aun así salí victorioso de las rampas imposibles. Voy a comprar el butano en bici para que te hagas una idea.
TripleXXX #3 TripleXXX
#2 A mi me encantaban hasta que empecé a pasar mas tiempo en el traumatologo que en la bici.

Pero me refiero al típico uso de la bici en muchas ciudades de China como medio habitual de desplazamiento.
Llegar al curro empapado de sudor no mola mucho aunque los joíos chinos suelen tener menos olor corporal que nosotros. No sé si será la genética o la alimentación.
Fumanchu #4 Fumanchu *
#3 Si, yo uso la bici como medio de transporte habitual, en Madrid cuando empezamos hace unos 15 años eramos 4 gatos y encima todo el mundo te decía que estabas loco, yo veía imágenes de China y su movilidad sin semáforos en los cruces hasta la creación de una masa crítica que hacia que el pelotón improvisado arrancase, para mi era muy inspirador y me dedicaba a evangelizar con las bondades de la bici, ahora solo pienso que en el día que todo colapse al menos podré moverme sin necesidad de…   » ver todo el comentario
