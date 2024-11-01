Ciudad de Chicago :: El alcalde Brandon Johnson firma la orden ejecutiva «ICE bajo aviso», ordenando al CPD documentar conductas indebidas y promover el procesamiento penal de agentes federales

El alcalde Brandon Johnson firmó la orden ejecutiva “ICE On Notice” que ordena al Departamento de Policía de Chicago (CPD) investigar y documentar presunta actividad ilegal por parte de agentes federales de inmigración y remitir pruebas de posibles violaciones graves al despacho del Fiscal del Estado del Condado de Cook para su procesamiento “Nadie está por encima de la ley. No existe algo así como ‘inmunidad absoluta’ en Estados Unidos,” declaró el alcalde Brandon Johnson. “