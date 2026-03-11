Citi y StanChart evacúan sus oficinas de Dubai y HSBC cierra sucursales en Qatar ante el creciente temor [ENG]

El HSBC entre otros cierran sus oficinas por el miedo creciente a una represalia de Irán tras el bombardeo de Israel a un banco iraní causando un importante número de bajas civiles. El rol de Dubai como hub financiero está amenazado.
El vídeo (de Eduardo Garzón) habla de la deuda de EEUU y la creación de dinero, no del cierre de oficinas en Dubai y tampoco está en inglés, revisa el link que creo que es erróneo.
A ver si así al menos logramos un mundo más equilibrado, sin una potencia tan destacada como lo es ahora EEUU y sin que las armas tengan un papel tan destacado en la geopolítica.
Luego ocurrió la Guerra del Golfo (1) y....
¿Quien se acuerda hoy de Kuwait?
Pues lo mismo le va a pasar al a estas ciudades donde los que "saben" se mudan.