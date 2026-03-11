edición general
3 meneos
5 clics
Citi y StanChart evacúan sus oficinas de Dubai y HSBC cierra sucursales en Qatar ante el creciente temor [ENG]

Citi y StanChart evacúan sus oficinas de Dubai y HSBC cierra sucursales en Qatar ante el creciente temor [ENG]

El HSBC entre otros cierran sus oficinas por el miedo creciente a una represalia de Irán tras el bombardeo de Israel a un banco iraní causando un importante número de bajas civiles. El rol de Dubai como hub financiero está amenazado.

| etiquetas: hsbc , bancos , qatar , guerra , huyen , cierre , irán , miedo , eeuu
3 0 0 K 38 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#0

El vídeo (de Eduardo Garzón) habla de la deuda de EEUU y la creación de dinero, no del cierre de oficinas en Dubai y tampoco está en inglés, revisa el link que creo que es erróneo.
1 K 32
calde #3 calde
#2 @eirene tarde para cambiarlo yo. dejo el link correcto por si alguien lo puede hacer:

www.reuters.com/world/middle-east/standard-chartered-evacuates-staff-o
0 K 16
calde #1 calde *
Menos mal que Trump nos informó de que EEUU está a punto de ganar la guerra, si no llegaríamos que es justo al contrario...

A ver si así al menos logramos un mundo más equilibrado, sin una potencia tan destacada como lo es ahora EEUU y sin que las armas tengan un papel tan destacado en la geopolítica.
0 K 16
WcPC #4 WcPC
La mayoría no os acordaréis, pero en su época la "Dubai" de Oriente Medio (una ciudad de "negocios" donde quien sabía lo que hacía se largaba a vivir) era Kuwait
Luego ocurrió la Guerra del Golfo (1) y....
¿Quien se acuerda hoy de Kuwait?
Pues lo mismo le va a pasar al a estas ciudades donde los que "saben" se mudan.
0 K 12

menéame