El CIS da la victoria a Pedro Sánchez en las elecciones del Real Madrid

El líder socialista, que ni siquiera había mostrado interés en presentarse a las elecciones del Real Madrid antes de la encuesta promovida por Tezanos, ya ha hecho saber que “recoge el guante” de la afición madridista pero que solo presidirá el club si cuenta con el apoyo de Junts.
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ULTIMA HORA v2; Aumenta el consumo de gominolas, segun el instituto tecnico de Mascachuches.
-Hice un curso en una universidad de EEUU para tomar menos alcohol.
-¿De qué Universidad?
-Dejar Bar.