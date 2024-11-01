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El CIS da la victoria a Pedro Sánchez en las elecciones del Real Madrid

El CIS da la victoria a Pedro Sánchez en las elecciones del Real Madrid

El líder socialista, que ni siquiera había mostrado interés en presentarse a las elecciones del Real Madrid antes de la encuesta promovida por Tezanos, ya ha hecho saber que “recoge el guante” de la afición madridista pero que solo presidirá el club si cuenta con el apoyo de Junts.

| etiquetas: cis , pedro sánchez , elecciones , real madrid
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5 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia
ÚLTIMA HORA: Están aumentando mucho los estornudos, según un estudio de la universidad de Más achuses.
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johel #2 johel *
#1 joder eso lo he pegado hace un par de dias en el whatsapp de las tontunadas :shit:
ULTIMA HORA v2; Aumenta el consumo de gominolas, segun el instituto tecnico de Mascachuches.
2 K 44
Moderdonia #3 Moderdonia *
#2 venga que el ritmo no pare, no pare:

-Hice un curso en una universidad de EEUU para tomar menos alcohol.
-¿De qué Universidad?
-Dejar Bar.
1 K 33
ronko #5 ronko
#1 Goyo Jiménez aprueba ese chiste.
1 K 24
#4 encurtido
Alguien lo iba a poner de todas forma así que ya lo adelanto yo: "Feijoo no es presidente del Real Madrid porque no quiere".
1 K 23

menéame