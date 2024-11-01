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El CIS da la victoria a Moreno en las elecciones andaluzas, pero no le garantiza la mayoría absoluta

El CIS da la victoria a Moreno en las elecciones andaluzas, pero no le garantiza la mayoría absoluta

El CIS para 2026 sitúa al PP en un 43,6%, prácticamente igual que en 2022 (43,1%) pero con posibilidad de perder la mayoria absoluta. El PSOE sube ligeramente al 25,8%, frente al 24,1% de 2022, manteniendo escaños. Vox baja al 10,3%, por debajo del 13,5% obtenido en 2022. Adelante Andalucía crece hasta el 8,5%, casi el doble del 4,6% de 2022 y duplica escaños. Por Andalucía se queda en 6,9%, algo menos que el 7,7% de 2022, manteniendo los mismos escaños. Moreno es también el candidato mejor valorado y el preferido para presidir la Junta.

| etiquetas: eleciones , andalucia , cis , tezanos
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10 comentarios
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
Vota PP, vota cáncer.
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#1 tropezon *
relacionada, de hace un año: Los andaluces destrozan en el CIS a Moreno Bonilla y su sanidad: “La están saqueando y destrozando”
www.meneame.net/story/andaluces-destrozan-cis-moreno-bonilla-sanidad-e

Como no será la cosa que hasta el CIS mantiene más o menos los mismos escaños que las pasadas elecciones, y lo único que pone en duda es si el Juarma tendrá mayoría absoluta o no.

A pesar de que hace un año el mismo CIS vapuelaba al PP por su gestión de la sanidad andaluza
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#2 tropezon
#1
En medio ¿qué ha pasado?
El accidente de Adamuz
Como ya he dicho en otros comentarios, en Andalucía estamos asistiendo a una campaña de noticias hablando en contra del PSOE por el mantenimiento de vias y en contra del PP por la sanidad.
Y parece que está manteniendo el status quo de antes. Eso si, realmente la campaña de las elecciones no ha empezado.
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#3 Pitchford
Habrá que preguntar como en el chiste aquel sobre Dios.. ¿hay alguna encuesta más?
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jonolulu #8 jonolulu *
Lo más relevante es esto, con la de mierda que han tirado unos cuantos meneantes de Podemos primero contra Maíllo y luego contra Anticapitalistas (y Teresa Rodríguez) y que solos no se iban a comer un colín. Pues pasarían de 2 a 5-7.

Adelante Andalucía, por delante de Maíllo
...
Una cuestión llamativa es cómo la consecución de la plataforma entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos quedaría finalmente por detrás del candidato a la presidencia José Ignacio García. El maremoto político que supuso el acuerdo entre las partes, in extremis, rebajaría sus expectativas
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Connect #5 Connect
8.016 entrevistas para unas elecciones autonómicas! Poca broma! Es un número muy amplio. Lo habitual son unas 1.000.
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jonolulu #9 jonolulu
#5 Los barómetros del CIS suelen ser de 3-4000. Pero sí 8000 es mucho, aunque también son 8 circunscripciones
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#7 Feliberto
Sarna con gusto no pica.
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Gadfly #10 Gadfly
Éxito de la señora Mopongo!
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#4 BoosterFelix
capitalismo, monarquía, hostelería, fiesta, cristo, virgen, maltrato animal, pobreza, precariedad y subdesarrollo con gusto no pican.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te…   » ver todo el comentario
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menéame