El CIS da la victoria a Moreno en las elecciones andaluzas, pero no le garantiza la mayoría absoluta

El CIS para 2026 sitúa al PP en un 43,6%, prácticamente igual que en 2022 (43,1%) pero con posibilidad de perder la mayoria absoluta. El PSOE sube ligeramente al 25,8%, frente al 24,1% de 2022, manteniendo escaños. Vox baja al 10,3%, por debajo del 13,5% obtenido en 2022. Adelante Andalucía crece hasta el 8,5%, casi el doble del 4,6% de 2022 y duplica escaños. Por Andalucía se queda en 6,9%, algo menos que el 7,7% de 2022, manteniendo los mismos escaños. Moreno es también el candidato mejor valorado y el preferido para presidir la Junta.
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Como no será la cosa que hasta el CIS mantiene más o menos los mismos escaños que las pasadas elecciones, y lo único que pone en duda es si el Juarma tendrá mayoría absoluta o no.
A pesar de que hace un año el mismo CIS vapuelaba al PP por su gestión de la sanidad andaluza
En medio ¿qué ha pasado?
El accidente de Adamuz
Como ya he dicho en otros comentarios, en Andalucía estamos asistiendo a una campaña de noticias hablando en contra del PSOE por el mantenimiento de vias y en contra del PP por la sanidad.
Y parece que está manteniendo el status quo de antes. Eso si, realmente la campaña de las elecciones no ha empezado.
Adelante Andalucía, por delante de Maíllo
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Una cuestión llamativa es cómo la consecución de la plataforma entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos quedaría finalmente por detrás del candidato a la presidencia José Ignacio García. El maremoto político que supuso el acuerdo entre las partes, in extremis, rebajaría sus expectativas
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te… » ver todo el comentario