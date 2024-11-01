El CIS da la victoria a Moreno en las elecciones andaluzas, pero no le garantiza la mayoría absoluta

El CIS para 2026 sitúa al PP en un 43,6%, prácticamente igual que en 2022 (43,1%) pero con posibilidad de perder la mayoria absoluta. El PSOE sube ligeramente al 25,8%, frente al 24,1% de 2022, manteniendo escaños. Vox baja al 10,3%, por debajo del 13,5% obtenido en 2022. Adelante Andalucía crece hasta el 8,5%, casi el doble del 4,6% de 2022 y duplica escaños. Por Andalucía se queda en 6,9%, algo menos que el 7,7% de 2022, manteniendo los mismos escaños. Moreno es también el candidato mejor valorado y el preferido para presidir la Junta.