El circuito diseñado por Georgia Tech podría mitigar amenazas como Spectre [ENG]

Los investigadores advirtieron a principios de este año que los ataques de canal lateral, como Spectre, no desaparecerían a menos que las empresas como Intel realicen cambios serios en sus arquitecturas de CPU. Sin embargo, eso no significa que estos ataques no puedan defenderse, y un grupo de investigación financiado por Intel en el Instituto de Tecnología de Georgia ha creado un circuito que es mucho mejor para resistir tales ataques.