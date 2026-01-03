Cinco muertos por un brote de gripe A en una residencia de ancianos de Sevilla

Cinco personas han muerto en Sevilla como consecuencia de un brote de gripe A que se ha producido en la residencia de ancianos del Hospital de la Santa Caridad, enfermedad que afecta a cuatro residentes más y a una enfermera. Según ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cinco de los diez afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido.