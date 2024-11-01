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Cinco militares heridos en Peña Telera tras una caída en cadena en el Pirineo

Cinco militares heridos en Peña Telera tras una caída en cadena en el Pirineo

Los montañeros, pertenecientes a la Escuela Militar de Jaca, han sido evacuados en helicóptero tras el accidente en la Gran Diagonal a distintos hospitales de la Comunidad

| etiquetas: militares , accidente , peña telera , rescate
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