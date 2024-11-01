edición general
Cinco locales se convierten en vivienda en Málaga cada semana

Fueron 274 en 2025, un proceso aupado por el crecimiento del precio de la vivienda y la debilidad del comercio local antes las grandes superficies y las plataformas en línea

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Turismo de masas, viviendas imposibles, movilidad caótica, suciedad y ruido por doquier… Todo para el guiri, turista expat y los trabajadores y residentes desplazados, sin servicios, comercios cerrando para hacer vivienda turística

Pero luego te señalan al árabe y al latinoamericano pa distraer
Guanarteme #3 Guanarteme
¡Joder, acaban de activar la Boosterfelix-señal! :palm:
Fisionboy #2 Fisionboy
En mi barrio es una barbaridad. No solo están comprando locales "vacíos"... están comprando negocios perfectamente funcionales que se las ven putas para encontrar otro local donde poder seguir ejerciendo (ya en otro lugar alejado del barrio, perdiendo a tus clientes habituales).

Cogen un local no muy grande y lo convierten en 2-3 viviendas a pie de calle de 35 metros cuadrados. Una locura.
