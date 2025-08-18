·
Las cinco claves para combatir los incendios en España según la ONU
Naciones Unidas ha advertido este lunes de que los incendios en España no pueden considerarse una crisis estacional sino una “nueva normalidad”.
actualidad
#1
Asimismov
*
No, no estoy de acuerdo, con una prevención adecuada y una vigilancia intensiva no deberían los incendios de crecer tanto. Se han producido en Galicia más de 400 incendios y solo unos pocos han crecido mucho.
Así que con prevención¹, vigilancia² y profesionales bien dotados³ y pagados⁴, los incendios no deberían crecer desproporcionadamente.
Los puntos
1,2,3 y 4
es el mayor fallo de la derechona autonómica formada por Pepé y Nox, qué culpan a Sánchez de sus desvaríos.
0
K
12
#2
Ka0
#1
Da igual que no estes de acuerdo, la realidad es la que es.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
