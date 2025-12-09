Los cinco años de calvario de Andorra (Teruel) tras el cierre de su central térmica: 4.400 nuevos empleos prometidos y ninguno creado

Este pueblo de Teruel echó el cierre a su gran motor económico. El Gobierno de Sánchez aseguró un Plan de Transición Justa, pero nada se ha hecho: "La gente joven se va y ya no vuelve". Hasta 1.500 millones de euros en inversiones llegarían a Andorra para formar a 1.300 personas en el sector energético y generar 4.400 puestos de trabajo en la construcción de numerosos parques fotovoltaicos y eólicos, los cuales, una vez instalados, mantendrían 250 empleos estables. Sin embargo, esos proyectos se mantienen como promesas, han pasado 5 años y nada