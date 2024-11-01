Cinco anecdóticas historias de artistas en los juicios de Nuremberg

Los acusados, al notar que los estaban dibujando, se cubrieron la cara con periódicos y manos. Hermann Goering solía ocultar el perfil de todos los criminales, y al verlos de frente, se daban la vuelta y se cubrían. Los artistas, sentados en la primera fila de la zona reservada para la prensa, intentaban capturar la apariencia de los acusados. Las imágenes están imbuidas de un profundo simbolismo. Cada acusado es como si un foco lo hubiera sacado de la oscuridad, permitiendo ver no solo su apariencia externa, sino también su mundo interior.