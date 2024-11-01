edición general
Cincinnati y Columbus baten récords de nevadas. (Eng)

Los habitantes de Ohio se esforzaban por desenterrarse después de que una tormenta invernal dejara más de 15 cm de nieve en algunas partes del estado entre el 1 y el 2 de diciembre.

