edición general
3 meneos
24 clics
Cinadón, el espartano que conspiró para igualar socialmente a todos los ciudadanos

Cinadón, el espartano que conspiró para igualar socialmente a todos los ciudadanos

Paradójicamente, la victoria de Esparta frente a Atenas llevó a la primera tantas riquezas que provocó una enorme inflación que arruinó a muchos ciudadanos, haciéndoles perder su estatus y degradándolos a una categoría socioeconómica inferior. Como es lógico, eso provocó un gran malestar entre ellos y en el 399 a.C. organizaron un complot cuyo objetivo era restaurar el orden anterior. Fue lo que se conoce como Conspiración de Cinadón, por el hombre que la dirigió.

| etiquetas: cinadón , esparta , igualdad
2 1 0 K 29 cultura
sin comentarios
2 1 0 K 29 cultura

menéame