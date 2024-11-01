Cinadón, el espartano que conspiró para igualar socialmente a todos los ciudadanos

Paradójicamente, la victoria de Esparta frente a Atenas llevó a la primera tantas riquezas que provocó una enorme inflación que arruinó a muchos ciudadanos, haciéndoles perder su estatus y degradándolos a una categoría socioeconómica inferior. Como es lógico, eso provocó un gran malestar entre ellos y en el 399 a.C. organizaron un complot cuyo objetivo era restaurar el orden anterior. Fue lo que se conoce como Conspiración de Cinadón, por el hombre que la dirigió.