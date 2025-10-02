edición general
El cierre del Gobierno es una crisis política a fuego lento

El cierre del Gobierno es una crisis política a fuego lento

Es demasiado pronto para que algún bando ceda, pero la presión está empezando a aumentar lentamente El drama del cierre del Gobierno todavía está en su acto inicial, con demócratas y republicanos culpándose mutuamente. Y a pesar de la profundización de la amargura partidista en Washington, nada ha cambiado la ecuación que condujo al impasse: tanto republicanos como demócratas vieron una mayor ventaja política en permitir el cierre del Gobierno que en mantenerlo abierto.

2 comentarios
Yorga77 #1 Yorga77
No como los otros 40 incendios que a provocado el cheto. Ya no es le caso de la vergüenza internacional que provoca y los problemas que va a provocar durante años lo que hace sino que posiblemente no recuperaran de 4 años de esta mierda una y otra vez. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
mecha #2 mecha *
#1 no convendría poner en el titular "El cierre del Gobierno de EEUU..."? O añadir "EEUU:" al principio. Por dejar claro que la noticia va de otro país.
