El cierre del Gobierno es una crisis política a fuego lento

Es demasiado pronto para que algún bando ceda, pero la presión está empezando a aumentar lentamente El drama del cierre del Gobierno todavía está en su acto inicial, con demócratas y republicanos culpándose mutuamente. Y a pesar de la profundización de la amargura partidista en Washington, nada ha cambiado la ecuación que condujo al impasse: tanto republicanos como demócratas vieron una mayor ventaja política en permitir el cierre del Gobierno que en mantenerlo abierto.