El cierre de la frontera de Polonia con Bielorrusia corre el riesgo de asfixiar el comercio UE-China (ING)

Polonia mantiene cerrada indefinidamente su frontera con Bielorrusia tras las maniobras militares ruso-bielorrusas “Zapad”, alegando seguridad ciudadana. La medida bloquea un corredor clave que mueve el 90 % del comercio ferroviario entre China y la UE, valorado en €25.000 millones anuales. Empresas polacas y europeas temen desvíos costosos y retrasos, mientras EEUU apoya la decisión y China pide reabrir el paso. Sin fecha de reapertura, el cierre genera gran incertidumbre económica y política.
| etiquetas: cierre , frontera , polonia , bielorrusia , comercio , ue , china
Estarán montando una fiesta ahora mismo.
Por otro lado, una vez más, se demuestra lo absurdo de las naciones. Jodiendo el negocio mundial por tonterías de unas personas que sólo piensan en asegurarse su sillón en su reino de taifas.