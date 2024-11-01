edición general
8 meneos
10 clics
El cierre de la frontera de Polonia con Bielorrusia corre el riesgo de asfixiar el comercio UE-China (ING)

El cierre de la frontera de Polonia con Bielorrusia corre el riesgo de asfixiar el comercio UE-China (ING)

Polonia mantiene cerrada indefinidamente su frontera con Bielorrusia tras las maniobras militares ruso-bielorrusas “Zapad”, alegando seguridad ciudadana. La medida bloquea un corredor clave que mueve el 90 % del comercio ferroviario entre China y la UE, valorado en €25.000 millones anuales. Empresas polacas y europeas temen desvíos costosos y retrasos, mientras EEUU apoya la decisión y China pide reabrir el paso. Sin fecha de reapertura, el cierre genera gran incertidumbre económica y política.

| etiquetas: cierre , frontera , polonia , bielorrusia , comercio , ue , china
7 1 0 K 86 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
Gry #6 Gry
La UE importa de China 500.000 millones de euros al año en mercancías. Esos 25.000 millones son solo el 5%. Va a crear disrupciones en muchas empresas pero tampoco es un desastre bíblico.
0 K 16
antesdarle #1 antesdarle *
“China pide reabrir el paso.” Poca broma que hasta ahora China se ha puesto bastante de perfil con Ucrania pero el negocio es el negocio. Y Putin se podrá reír del zanahorio pero como China se ponga en serio aquí firma hasta el espíritu santo.
0 K 10
Dragstat #2 Dragstat
#1 "mientras EEUU apoya la decisión"

Estarán montando una fiesta ahora mismo.
0 K 19
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 otro logro desbloqueado  media
0 K 11
antesdarle #5 antesdarle
#2 EEUU todo lo que sea agitar el avispero ya les conviene pero China no va camino de ser la primera potencia actuando como el matón del recreo precisamente. Y poder para sentar a Putin en una mesa de negociación lo tienen.
1 K 23
Andreham #3 Andreham
Si Hungría puede hacer lo mismo o algo similar que quería hacer, no recuerdo exactamente qué, quejarnos de que lo haga Polonia sería muy hipócrita.

Por otro lado, una vez más, se demuestra lo absurdo de las naciones. Jodiendo el negocio mundial por tonterías de unas personas que sólo piensan en asegurarse su sillón en su reino de taifas.
0 K 8

menéame