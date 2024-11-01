El cierre de la frontera de Polonia con Bielorrusia corre el riesgo de asfixiar el comercio UE-China (ING)

Polonia mantiene cerrada indefinidamente su frontera con Bielorrusia tras las maniobras militares ruso-bielorrusas “Zapad”, alegando seguridad ciudadana. La medida bloquea un corredor clave que mueve el 90 % del comercio ferroviario entre China y la UE, valorado en €25.000 millones anuales. Empresas polacas y europeas temen desvíos costosos y retrasos, mientras EEUU apoya la decisión y China pide reabrir el paso. Sin fecha de reapertura, el cierre genera gran incertidumbre económica y política.