El cierre del estrecho de Ormuz amenaza el suministro de GNL en el sur de Asia

El mercado de gas natural licuado (GNL) del sur de Asia enfrenta un importante choque de suministro tras el cierre del estrecho de Ormuz. Se espera que la demanda regional sea entre 2 y 3 millones de toneladas menor hasta el tercer trimestre de 2026 en comparación con las previsiones previas a la crisis, mientras los países intentan reemplazar los suministros cataríes interrumpidos. India depende de Qatar para más de la mitad de sus importaciones de GNL, y Pakistán obtuvo casi todas sus importaciones de GNL en 2025 de Qatar. Bangladés el 75%