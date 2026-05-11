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Cierre este edificio, presidente

Carta abierta al jefe del Gobierno español sobre la Jefatura de Policía de Barcelona, sede de torturas durante la dictadura franquista

| etiquetas: via laietana , dictadura franquista , tortura
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1 comentarios
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#1 Pitchford
De cierre nada. Que hagan viviendas en todo caso.
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menéame