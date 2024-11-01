edición general
Cierra Fate: golpe histórico para la industria del neumático argentino

Después de meses de tensión, paradas de planta y negociaciones fallidas, Fate cierra de manera definitiva sus operaciones en la Argentina tras más de 80 años de historia. La decisión marca un punto de quiebre para la industria del neumático y enciende señales de alarma sobre el presente del sector manufacturero local. La compañía, uno de los principales fabricantes de cubiertas del país, arrastraba un deterioro productivo y financiero en un escenario signado por la apertura comercial, el derrumbe del mercado interno y un conflicto prolongado...

Qué bonito país les está dejando Milei...
Libertad carajo!!!
80 años de trayectoria, sobrevivió a crisis brutales, golpes de Estado, guerras varias, burbujas financieras ¡hasta una guerra de Argentina contra Gran Bretaña! pero no pudo superar la aparición del loco de la motosierra.
