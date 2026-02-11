Cierra la «catedral de Justo» de Mejorada del Campo hasta que obtenga la licencia municipal

El ayuntamiento quiere que se tomen todas las garantías de seguridad antes de reabrir el inmenso templo construido por un solo hombre en este municipio madrileño. La obra de Justo Gallego, sin embargo, goza del reconocimiento público del ayuntamiento, que en su web oficial recuerda cómo su vecino «fue considerado como uno de los artistas contemporáneos más importantes en una Exposición realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MOMA)».