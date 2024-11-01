edición general
Cientos de personas reclaman en las calles de la capital aragonesa la amnistía para los dos últimos de 'Los 6 de Zaragoza'

El portavoz de la plataforma, ha insistido en acusar a la Policía de haber realizado en 2029 “detenciones totalmente aleatorias” y ha defendido que las condenas impuestas fueron “totalmente injustas” por cuanto “no se aportó ninguna prueba más allá de la opinión de la Policía”. Por ello, y pese al indulto de dos de los cuatro encarcelados, ha asegurado que la Plataforma no se muestra satisfecha y seguirá saliendo a la calle para reclamar la puesta en libertad de los otros dos presos.

bronco1890 #2 bronco1890
No se les condenó por "manifestarse contra el fascismo" si no por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Más concretamente por quemar contenedores, destrozar coches y tirar piedras a la policía con el resultado de siete agentes heridos.
#1 JandePorer
Todo el apoyo posible para estos chavales cuyo único delito fue manifestarse contra el fascismo, ofendiendo así al madero y al juez de turno que para nada son afines. Apolíticos totales, de derechas, como sus padres.
