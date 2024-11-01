Cientos de personas rechazan ante las Cortes el decreto sobre el operativo de incendios, una "mentira" sin mejoras

Cientos de personas, unas 300 según fuentes policiales, han manifestado su rechazo ante las Cortes al decreto ley sobre el operativo de incendios presentado por la Junta de Castilla y León, que consideran una "mentira" que no mejora ni el dispositivo ni las condiciones de los trabajadores y un "parche" de cara a las próximas elecciones autonómicas del mes de marzo.
Un decreto ley impuesto a la fuerza sin negociación alguna con los sindicatos, utilozado como propaganda barata para las próximas elecciones.
Que se lo metan por el arco del triunfo.
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO