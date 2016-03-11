edición general
Cientos de personas se manifiestan frente a la embajada estadounidense en Madrid bajo el lema 'No a la agresión de EEUU a Venezuela'

Varios cientos de personas se han manifestado este domingo frente a la embajada estadounidense de Madrid para manifestar su repulsa a la intervención de EEUU en Venezuela que el sábado concluyó con el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York. Dajo el lema 'No a la agresión de EEUU a Venezuela', los concentrados han coreado eslóganes antiimperialistas y en contra de la OTAN.

Beltenebros #2 Beltenebros
Hoy más que nunca, OTAN no, bases fuera.
#10 cocococo *
#2 OTAN, de entrada NO:

estaticos.elmundo.es/assets/multimedia/imagenes/2016/03/11/14577159750

Pero cuando subió a la poltrona defendió a la OTAN, así son los "socialistas" del P$0€, más de derechas y no nacen.... ah, y encima monárquicos hasta la médula, con o sin baliza.
Beltenebros #12 Beltenebros *
#10
Eso díselo a quienes tenían edad para votar y votaron al PSOE, y/o en el referéndum de la OTAN.
Díselo a Felipe González.
#31 Barriales
#12 ese hijo de puta, es de la cia desde el congreso de Suresnes.
#1 cocococo *
Miles de venezolanos están celebrando que se llevaron a Maduro.

youtu.be/a73zBoscIFo

Una cosa es defender a Maduro estando FUERA de Venezuela, desde el sofá de tu cómoda casas, y otra cosa es vivir en Venezuela gobernado por Maduro.

Otra cosa son los defensores de Maduro ahora mismo en Venezuela, muchos con miedo a que se los carguen si no apoyan a Maduro.
Beltenebros #3 Beltenebros
#1
No son venezolanos, son escuálidos, pitiyanquis, gentuza de extrema derecha.
#9 cocococo
#3 Gentuza de extra derecha es la gente que llama gentuza a otra gente por sus ideales políticos. Fachas hay en todas partes, tanto en la derecha como en la izquierda.
Beltenebros #15 Beltenebros
#9
Intenta usar la lógica y el sentido común cuando escribas, por favor.
Ysinembargosemueve #16 Ysinembargosemueve
#9 No digas estupideces.
#32 Dav3n *
#9 La gente que pide que una potencia extranjera bombardee y deponga al gobierno de su país mediante el uso de la fuerza es gentuza. Y si ese país además te está diciendo explícitamente que su interés reside en las materias primas... Ni te cuento.

Tú sabrás de qué pie cojeas pero a buen entendedor pocas palabras bastan para identificar a un facha.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Que se llevaron a Trump, que es eso ?.
Beltenebros #7 Beltenebros
#1
No digas tonterías, por favor, y no intentes blanquear a los golpistas de ultraderecha.
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#1 ¿Y? Decenas de miles de personas celebraron los atentados de las torres gemelas. ¿Quiere eso decir que estuvieron bien?
#13 Perrota
#1 A Maduro tendría que echarlo los venezolanos. No unos imperialistas que están ahí para robar el petróleo. ¿Quién será el siguiente? Dinamarca? Irás tu a la guerra contra los yankis?
#22 Vindicta
#13 El petroleo.  media
comunerodecastilla #28 comunerodecastilla
#22 Muy original, pero pasas por alto un "pequeño" detalle, esos pagan lo que importan (comercio creo que se dice), los yanquis lo roban.
PijoProgre #27 PijoProgre
#1 el chepacoletariado opresor, que tanto defiende a Maduro, no ha pisado Venezuela en toda su triste vida hulio
#11 Jacusse
Supongo que serán venezolanos los que protestan, no?
#14 Perrota
#11 Será el que quiera, por eso es un país libre.
Ysinembargosemueve #17 Ysinembargosemueve
#11 Entre otras personas demócratas y justas.
#19 Jacusse
#17 no lo dudo.

Pero tendría alguna lógica que alguno de los que se quejan de la agresión a Venezuela sean venezolanos, no?

Por ahora, los únicos venezolanos que se han quejado públicamente, que yo sepa, son Delcy, el fiscal ese tan cringe, Padrino, Diosdado y los de su cuerda.
Beltenebros #18 Beltenebros
#11
Supongo que serás capaz de escribir con lógica y sentido común. Porque lo que acabas de escribir es un trolentario muy burdo, y lo sabes.
#21 Jacusse
#18 supones bien.

La sola utilización del término "trolentario" te define, por cierto.

Otro karma 20 que se cree el dueño del garito...
Beltenebros #24 Beltenebros *
#21
Ya veo que te escuecen varias cosas. No tengas envidia. El karma 20 es fácil de conseguir, siempre que no subas propaganda de la OTAN y escribas con un mínimo de rigor.
#26 Jacusse
#24 envidia? Bájate del púlpito, nene.

Me importa un huevo mi karma.

Me joden, lo reconozco, los que lo usan para hundir cosas que no les gustan o por simple antagonismo con otros usuarios.
Beltenebros #29 Beltenebros
#26
Estás escocidito. Al menos lo reconoces en parte.
#30 Jacusse
#29 ale, a pastar.
#20 Vindicta
#11 Los venezolanos de varias ciudades españolas estaban celebrando la detención del dictador.
#23 Jacusse
#20 todos los que yo conozco lo celebran.

Lo que no quiere decir que no estén preocupados por lo que el futuro próximo les depare...
comunerodecastilla #33 comunerodecastilla
#23 Pues les cuentas lo siguiente, que dice el zanahorio que toda la gusanera venezolana del barrio de Salamanca, incluidos Corina, Abascal y Feijoo le van a comer el nardo. xD xD xD

Roma no paga traidores. 8-D
Esfingo #5 Esfingo
Todos venezolanos.
PijoProgre #25 PijoProgre *
En el tongo de las pasadas elecciones que calladitos estaban
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
uff el yuyu que me daria reconocer a algun vecino mio ahi metido :popcorn:
