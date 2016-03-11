Cientos de personas se manifiestan frente a la embajada estadounidense en Madrid bajo el lema 'No a la agresión de EEUU a Venezuela'

Varios cientos de personas se han manifestado este domingo frente a la embajada estadounidense de Madrid para manifestar su repulsa a la intervención de EEUU en Venezuela que el sábado concluyó con el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York. Dajo el lema 'No a la agresión de EEUU a Venezuela', los concentrados han coreado eslóganes antiimperialistas y en contra de la OTAN.
Pero cuando subió a la poltrona defendió a la OTAN, así son los "socialistas" del P$0€, más de derechas y no nacen.... ah, y encima monárquicos hasta la médula, con o sin baliza.
Eso díselo a quienes tenían edad para votar y votaron al PSOE, y/o en el referéndum de la OTAN.
Díselo a Felipe González.
youtu.be/a73zBoscIFo
Una cosa es defender a Maduro estando FUERA de Venezuela, desde el sofá de tu cómoda casas, y otra cosa es vivir en Venezuela gobernado por Maduro.
Otra cosa son los defensores de Maduro ahora mismo en Venezuela, muchos con miedo a que se los carguen si no apoyan a Maduro.
No son venezolanos, son escuálidos, pitiyanquis, gentuza de extrema derecha.
Intenta usar la lógica y el sentido común cuando escribas, por favor.
Tú sabrás de qué pie cojeas pero a buen entendedor pocas palabras bastan para identificar a un facha.
No digas tonterías, por favor, y no intentes blanquear a los golpistas de ultraderecha.
Pero tendría alguna lógica que alguno de los que se quejan de la agresión a Venezuela sean venezolanos, no?
Por ahora, los únicos venezolanos que se han quejado públicamente, que yo sepa, son Delcy, el fiscal ese tan cringe, Padrino, Diosdado y los de su cuerda.
Supongo que serás capaz de escribir con lógica y sentido común. Porque lo que acabas de escribir es un trolentario muy burdo, y lo sabes.
La sola utilización del término "trolentario" te define, por cierto.
Otro karma 20 que se cree el dueño del garito...
Ya veo que te escuecen varias cosas. No tengas envidia. El karma 20 es fácil de conseguir, siempre que no subas propaganda de la OTAN y escribas con un mínimo de rigor.
Me importa un huevo mi karma.
Me joden, lo reconozco, los que lo usan para hundir cosas que no les gustan o por simple antagonismo con otros usuarios.
Estás escocidito. Al menos lo reconoces en parte.
Lo que no quiere decir que no estén preocupados por lo que el futuro próximo les depare...
Roma no paga traidores.