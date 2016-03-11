Cientos de personas se manifiestan frente a la embajada estadounidense en Madrid bajo el lema 'No a la agresión de EEUU a Venezuela'

Varios cientos de personas se han manifestado este domingo frente a la embajada estadounidense de Madrid para manifestar su repulsa a la intervención de EEUU en Venezuela que el sábado concluyó con el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York. Dajo el lema 'No a la agresión de EEUU a Venezuela', los concentrados han coreado eslóganes antiimperialistas y en contra de la OTAN.