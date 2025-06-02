·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11311
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
6846
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
7526
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4612
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
4994
clics
Pablo Fernández lo intentó
más votadas
419
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
377
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
467
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
400
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
626
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
37
clics
Cientos de miles de manifestantes se reúnen en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza (ING)
Una de las manifestaciones más grandes en Israel desde el inicio del conflicto sigue a una huelga general para presionar al gobierno a detener la acción militar.
|
etiquetas
:
israel
,
guerra
,
gaza
21
4
1
K
242
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
4
1
K
242
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
A_Ramos
*
Guerra
. Exterminio.
8
K
100
#6
XtrMnIO
#4
Exacto, no es una guerra, es una invasión de un país indefenso y el exterminio de sus habitantes.
0
K
11
#1
YeahYa
Netanyahu y su pandilla acabarán colgados en alguna plaza de Tel Aviv o juzgados en un tribunal internacional. Se lo están ganando...
2
K
42
#2
Libelulo
#1
Ojalá.
5
K
66
#3
soberao
*
#1
Netanyahu no es distinto de la gente que lo apoya. El problema aquí es que Netayahu y su gobierno ha decidido que van a entrar a saco en Gaza matando tanto a civiles palestinos como a los civiles que retiene Hamas y es la última oportunidad de sacar a los rehenes con vida.
#5
No van por parar el genocidio sino para salvar a los rehenes, quien organiza es "The Hostage and Missing Families Forum".
2
K
37
#12
kreepie
#1
Eso... o tal vez se lleve un Nobel de la Paz. A estas alturas puedes esperar cualquier trama absurda que pareciera haber salido de un capítulo de South Park.
1
K
24
#16
Kachemiro
Medio millón de personas en tel aviv parece mucho pero es solo un 5,5% del total de población israelí.
Teniendo en cuenta que según esta encuesta el 47% de los judios israelíes (73,2 de la población) está a favor de matar a todos los palestinos y el 82% de expulsar a todos los habitantes de Gaza, no parece tampoco algo muy esperanzador..
www.lamarea.com/2025/06/02/47-judios-israelies-a-favor-matar-palestino
1
K
26
#8
SeñorPresunciones
Es que si eres judio no sionista lo que está haciendo Netannazi tiene que doler muchísimo. Hacerle a otro pueblo lo que Hitler le hizo al tuyo !!
1
K
24
#9
soberao
#8
Ser judío no te hace ser nativo de la zona, al igual que hacerte budista no te hace asiático. La familia de Netanyahu procede de Polonia y como muchos colonos que apoyan el genocidio, les da igual los pueblos originarios de la zona y sus culturas porque son colonos que no forman parte de la historia de estos pueblos de Palestina.
1
K
28
#10
SeñorPresunciones
#9
Pos eso.
0
K
13
#13
Rudolf_Rocker
#9
Es que prácticamente ningún Israelí es nativo de la zona. Y no te digo todos porque no puedo asegurarlo al 100%.
0
K
9
#7
teneram
Creo que es la misma:
www.meneame.net/m/actualidad/menos-25-detenidos-durante-protestas-libe
0
K
18
#5
luckyy
Llegan sesenta mil muertos tarde y la devastación completa de un PAIS.
1
K
18
#17
capitan__nemo
#5
El estudio publicado en The Lancet (enero de 2025)
Las muertes indirectas pueden ser incluso más numerosas:
Hambre y desnutrición → el bloqueo y la destrucción de infraestructuras agrícolas dejaron a la población en una situación de hambruna.
Colapso sanitario → hospitales destruidos, falta de medicamentos, cortes de electricidad que impiden mantener incubadoras, quirófanos y diálisis.
Enfermedades transmisibles → aumento de brotes de diarreas, infecciones respiratorias y otras…
» ver todo el comentario
0
K
15
#11
Connect
Ahora que salen fuera de vacaciones y se dan cuenta la verguenza que es decir que son israelís, es cuando se manifiestan. Pero ahí llevan un año matando civiles y mutilando niños y niñas. Ahora es tarde para lavar sus conciencias y su imagen. Así que al menos que salgan ahí a protestar. Pero ya han quedado como unos sanguinarios que votaron a un nazi.
0
K
12
#14
Veelicus
Que nadie se equivoque, a esta gente la vida de los palestinos les importa 0, lo que piden es que liberen a los rehenes, despues como si los matan a todos
0
K
11
#15
Suleiman
#14
Eso mismo iba a decir ..
0
K
13
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Guerra. Exterminio.
#5 No van por parar el genocidio sino para salvar a los rehenes, quien organiza es "The Hostage and Missing Families Forum".
Teniendo en cuenta que según esta encuesta el 47% de los judios israelíes (73,2 de la población) está a favor de matar a todos los palestinos y el 82% de expulsar a todos los habitantes de Gaza, no parece tampoco algo muy esperanzador..
www.lamarea.com/2025/06/02/47-judios-israelies-a-favor-matar-palestino
Las muertes indirectas pueden ser incluso más numerosas:
Hambre y desnutrición → el bloqueo y la destrucción de infraestructuras agrícolas dejaron a la población en una situación de hambruna.
Colapso sanitario → hospitales destruidos, falta de medicamentos, cortes de electricidad que impiden mantener incubadoras, quirófanos y diálisis.
Enfermedades transmisibles → aumento de brotes de diarreas, infecciones respiratorias y otras… » ver todo el comentario