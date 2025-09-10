Los científicos rastrean las olas de calor hasta empresas individuales de combustibles fósiles, con implicaciones potencialmente radicales en los tribunales [ENG]

Por primera vez, los científicos han cuantificado los vínculos causales entre empeoramiento de las olas de calor y la contaminación por calentamiento global proveniente de empresas individuales de combustibles fósiles y cemento. Al vincular olas de calor cada vez más severas y comunes a empresas específicas, la nueva investigación podría llegar a los tribunales donde individuos, ciudades, estados y países podrían responsabilizar a los productores de combustibles fósiles por los daños climáticos.