edición general
8 meneos
6 clics
Los científicos rastrean las olas de calor hasta empresas individuales de combustibles fósiles, con implicaciones potencialmente radicales en los tribunales [ENG]

Los científicos rastrean las olas de calor hasta empresas individuales de combustibles fósiles, con implicaciones potencialmente radicales en los tribunales [ENG]

Por primera vez, los científicos han cuantificado los vínculos causales entre empeoramiento de las olas de calor y la contaminación por calentamiento global proveniente de empresas individuales de combustibles fósiles y cemento. Al vincular olas de calor cada vez más severas y comunes a empresas específicas, la nueva investigación podría llegar a los tribunales donde individuos, ciudades, estados y países podrían responsabilizar a los productores de combustibles fósiles por los daños climáticos.

| etiquetas: cambio climático , olas de calor , combustibles fósiles , carbón
7 1 0 K 93 actualidad
1 comentarios
7 1 0 K 93 actualidad
JovenCarcamal #1 JovenCarcamal
A ver si afectando al bolsillo...
0 K 9

menéame