Científicos logran averiguar si hay algo después de la muerte, pero solo en ratones

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins ha logrado avances en un área del conocimiento que, hasta el momento, se resistía a la experimentación y no podía ser abordada más que desde enfoques místicos o religiosos: la existencia de vida después de la muerte. «Hemos probado que hay algo después de la muerte para los ratones hembra», concluye esta investigación comandada por varios neurocientíficos, que piden prudencia e insisten en que los resultados «no son aplicables a humanos».

etiquetas: muerte , más allá. ratones
«Hemos probado que hay algo después de la muerte para los ratones hembra»
Hay gusanos
Es posible que exista vida después de la muerte, pero sólo para las mujeres y solamente las feministas, para poder seguir luchando contra el patriarcado celestial.
