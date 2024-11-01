Científicos japoneses restauran la visión en 4 pacientes usando células madre pluripotentes

En el estudio realizado por el Dr. Takeshi Soma y su equipo en la Universidad de Osaka, los investigadores utilizaron células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) para crear células epiteliales corneales. Estas iPSCs son células madre que pueden generarse a partir de células adultas y convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, lo que incluye células corneales. Este proceso se realizó mediante una tecnología especial llamada protocolo SEAM -Fuente: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01764-1/ful