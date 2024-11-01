edición general
Científicos están tratando de encontrar una explicación a por qué las piedras de curling se deslizan de manera opuesta a como lo hacen los objetos redondos

El curling molesta soberanamente a los científicos. En apariencia, es un ejercicio sencillo en el que se deslizan unas rocas de granito sobre una superficie helada, pero su funcionamiento, que también debería ser de fácil comprensión, no encaja en los razonamientos empíricos: los discos de curling se desplazan hacia el lado opuesto al que deberían. Todos los objetos, al rotarlos, se mecen al lado opuesto del giro pero los discos de curling no.

Lo hacen solo para dar por curling.
#1 Todo son risas y jocosidad hasta que un dia te planteas... joder se me ha vuelto a joder el puto mango cutre de la escoba... deberia comprar una buena buena... ¿Como son las escobas buenas buenas? ¿La Nimbus 2000 de los maggles es? ¿Existen barredores profesionales? Coño claro... el curling... vamos a ver si no son mu caras y....
en.hardlinecurling.com/hardline-curling-brooms-and-delivery-devices/ha

200 ñapos la escobita de fibra de carbono.... El dia q sea rico de verdad... bareré mis penas con una de esas
#1 Con acento del norte de Inglaterra resulta bien :-D
#1 pues a mi me pica la curlingsidad
Pues yo veo que giran igual que cuando le das efecto a un balón de futbol. Sí le das con el exterior del pie derecho el balón gira hacia la derecha y con el interior hacia la izquierda.
Ya han descubierto hasta haciendo alguno trampas en ese raro deporte
