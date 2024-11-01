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Científicos españoles resuelven el misterio de la Anomalía del Atlántico Sur, el 'agujero' del campo magnético terrestre que pone en peligro a satélites y astronautas

La Anomalía del Atlántico Sur (SAA, por sus siglas en inglés) fue descubierta en 1958, coincidiendo con el inicio de la era de la exploración espacial y el lanzamiento de los primeros satélites artificiales de la historia. Afecta tanto a los satélites como a la Estación Espacial Internacional. Hasta ahora, no se conocía su origen. Es una vasta región ubicada sobre el océano Atlántico y parte de Sudamérica en la que el campo magnético de la Tierra presenta un significativo debilitamiento en comparación con el resto de la Tierra.

| etiquetas: anomalía , atlántico , campo , magnético , satélite , iss , espacio , saa , van allen
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2 comentarios
3 1 0 K 37 ciencia
eltxoa #1 eltxoa
el agujero ese es para meter el palo!
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#2 Leon_Bocanegra
me has recordado esto  media
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menéame