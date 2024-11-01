Científicos españoles resuelven el misterio de la Anomalía del Atlántico Sur, el 'agujero' del campo magnético terrestre que pone en peligro a satélites y astronautas

La Anomalía del Atlántico Sur (SAA, por sus siglas en inglés) fue descubierta en 1958, coincidiendo con el inicio de la era de la exploración espacial y el lanzamiento de los primeros satélites artificiales de la historia. Afecta tanto a los satélites como a la Estación Espacial Internacional. Hasta ahora, no se conocía su origen. Es una vasta región ubicada sobre el océano Atlántico y parte de Sudamérica en la que el campo magnético de la Tierra presenta un significativo debilitamiento en comparación con el resto de la Tierra.