Científicos desvelan un mapa del olfato "perdido hace mucho tiempo" [Eng]

Durante el último siglo, los científicos han cartografiado con detalle microscópico varios de los sistemas sensoriales del cuerpo, descubriendo que las células que procesan la vista, el oído y el tacto están dispuestas en patrones espaciales predecibles. Ahora, dos equipos de científicos han logrado mapear la nariz de un ratón. Utilizando técnicas avanzadas de secuenciación genética e imágenes, los investigadores descubrieron que cada uno de los 1100 tipos diferentes de receptores olfativos en la nariz del ratón ocupaba una posición distinta y