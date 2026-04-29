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Científicos desvelan un mapa del olfato "perdido hace mucho tiempo" [Eng]

Durante el último siglo, los científicos han cartografiado con detalle microscópico varios de los sistemas sensoriales del cuerpo, descubriendo que las células que procesan la vista, el oído y el tacto están dispuestas en patrones espaciales predecibles. Ahora, dos equipos de científicos han logrado mapear la nariz de un ratón. Utilizando técnicas avanzadas de secuenciación genética e imágenes, los investigadores descubrieron que cada uno de los 1100 tipos diferentes de receptores olfativos en la nariz del ratón ocupaba una posición distinta y

| etiquetas: mapa , olfato
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1 comentarios
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DarthMatter #1 DarthMatter
Ni siquiera hace falta salir de casa para trazar un mapa con diferentes olores en diferentes habitaciones. :-D
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menéame