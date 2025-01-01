Científicos descubren pequeños microbios en las turberas del Amazonas que ayudan a equilibrar el clima global, regulan y almacenan hasta 3.100 millones de toneladas de carbono

Un estudio de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana ha identificado una familia de microbios desconocida hasta ahora, adaptada a las turberas inundadas y pobres en oxígeno del noroeste amazónico peruano.



Estos diminutos organismos regulan el ciclo del carbono: pueden inmovilizarlo durante siglos o liberarlo en forma de dióxido de carbono y metano, dos de los gases de efecto invernadero más potentes.

El hallazgo confirma que las turberas tropicales son uno de los mayores reservorios naturales de carb