Científicos descubren que la gente que camina más rápido es gente a la que no le gusta perder el tiempo [ITA]

Según un estudio científico, la gente que camina más rápido comparte rasgos de la personalidad: es gente meticulosa que se pone nerviosa en caso de que sientan estar perdiendo el tiempo, son rápidos, buscan la eficiencia y no les gusta las charlas insulsas. Tampoco es un comportamiento ligado exclusivamente a ansiedad y ambición sino que también es un signo de mayor salud cardiovascular y mayores niveles de energía. Por otro lado, la gente que camina más lento demuestra mayor apertura mental y mayor detalle en las relaciones interpersonales.