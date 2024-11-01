Científicos descubren, a 9000 metros de profundidad, un animal que es un misterio  

Sin duda, destacan los investigadores, el hallazgo más enigmático tiene que ver con un organismo único que se deslizaba lentamente y que fue filmado en dos ocasiones a profundidades de más de 9.000 metros. “A pesar de las exhaustivas consultas con expertos taxonómicos de todo el mundo, no es posible asignar con certeza este animal a ningún filo conocido. Si bien comparte algunos rasgos visuales con los nudibranquios o los pepinos de mar, su identificación sigue siendo un misterio” y han llamado al animal incierto "Animalia incertis".
