Científicos captan por primera vez el movimiento real de un electrón

Un experimento único permite seguir en tiempo real cómo se reorganiza un electrón durante una reacción química, abriendo una nueva vía para observar la materia a escala subatómica. Capturar por primera vez la reconfiguración espacial de un electrón durante una reacción química real. Un paso que, hasta ahora, era tan deseado como inalcanzable. Otra pantalla pasada en el juego de la física cuántica. El experimento se realizó sobre moléculas de amoníaco sometidas a un disparo ultrarrápido de rayos X, en un entorno que permitió ver, literalmente,

| etiquetas: movimiento , electrón , física cuántica
#1 NoMeVeas
Están montando el debugger de la física cuántica
