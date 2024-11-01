La científica valenciana que rompió todos los techos

La prodigiosa vida de Aurelia Bonet, que presume de unos espléndidos 98 años en una vida llena de éxitos académicos: fue la primera valenciana en doctorarse en Físicas, pionera como docente de Químicas de la Politècnica, investigadora sobre las pinturas de Altamira y Chernóbil... «A las chicas que quieran hacer ciencias les digo que se animen, que estudien y que se sacrifiquen»