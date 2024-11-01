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La científica valenciana que rompió todos los techos

La científica valenciana que rompió todos los techos

La prodigiosa vida de Aurelia Bonet, que presume de unos espléndidos 98 años en una vida llena de éxitos académicos: fue la primera valenciana en doctorarse en Físicas, pionera como docente de Químicas de la Politècnica, investigadora sobre las pinturas de Altamira y Chernóbil... «A las chicas que quieran hacer ciencias les digo que se animen, que estudien y que se sacrifiquen»

| etiquetas: científica , valenciana , aurelia bonet , altamira
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1 comentarios
5 2 0 K 74 ciencia
Asimismov #1 Asimismov
¿Hay que sacrificarse en nombre de la ciencia en España?
Los sacrificios humanos se abandonaron en la edad de piedra, menos si eres científico/a en España, cosa que sigue en 2026, cuando deberíamos ponerles todas las facilidades posibles para que desarrollen su actividad al 110%.
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