La científica valenciana que rompió todos los techos

La prodigiosa vida de Aurelia Bonet, que presume de unos espléndidos 98 años en una vida llena de éxitos académicos: fue la primera valenciana en doctorarse en Físicas, pionera como docente de Químicas de la Politècnica, investigadora sobre las pinturas de Altamira y Chernóbil... «A las chicas que quieran hacer ciencias les digo que se animen, que estudien y que se sacrifiquen»
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Los sacrificios humanos se abandonaron en la edad de piedra, menos si eres científico/a en España, cosa que sigue en 2026, cuando deberíamos ponerles todas las facilidades posibles para que desarrollen su actividad al 110%.