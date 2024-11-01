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Las ciencias sociales como dispositivos de pacificación

Las ciencias sociales como dispositivos de pacificación

El marco desde el que nos aproximemos a un determinado objeto de estudio determina su análisis y las propuestas de transformación. Si entendemos, por ejemplo, el espacio público de las ciudades como ‘sinónimo de ciudadanía, calidad de vida, espacio de comunitario y de bienestar social’, las intervenciones en el mismo estarán destinadas a tal fin y las políticas de actuación pueden devenir clasistas y neohigienistas.

| etiquetas: ciencias sociales , dispositivos , pacificación , conflicto , materialismo
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pepel #1 pepel
¿La IA es una ciencia social?
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