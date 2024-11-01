Las ciencias sociales como dispositivos de pacificación

El marco desde el que nos aproximemos a un determinado objeto de estudio determina su análisis y las propuestas de transformación. Si entendemos, por ejemplo, el espacio público de las ciudades como ‘sinónimo de ciudadanía, calidad de vida, espacio de comunitario y de bienestar social’, las intervenciones en el mismo estarán destinadas a tal fin y las políticas de actuación pueden devenir clasistas y neohigienistas.