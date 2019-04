Ciencia VS Gobierno

La ciencia es una actividad humana que funciona desde la total anarquía. En ella, no existe un presidente del saber que decida “qué funciona” y “qué no”, ni tampoco un parlamento que determine cuáles serán los cánones oficiales a los que los nuevos descubrimientos se deberán apegar. No existe una estructura jerárquica que controle sus actividades o una autoridad que avale su veracidad. Se trata de una labor realizada, en principio, por libres pensadores ubicados intelectualmente al mismo nivel, y en donde no tiene cabida la imposición.