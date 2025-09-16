Ciencia en tiempos de desinformación: callar o comunicar

La desinformación y la negación del cambio climático funcionan de manera muy similar a lo que ocurre con las vacunas. Estamos hartos de oír justificaciones del tipo “todavía no hay certeza” por parte de los científicos, “el clima siempre ha cambiado”. No olvidemos que detrás hay factores económicos por parte de industrias relacionadas con el petróleo, gas o carbón a las que les interesa retrasar le transición energética, o grupos que lo ven como una amenaza al crecimiento económico.