Ciencia en tiempos de desinformación: callar o comunicar

La desinformación y la negación del cambio climático funcionan de manera muy similar a lo que ocurre con las vacunas. Estamos hartos de oír justificaciones del tipo “todavía no hay certeza” por parte de los científicos, “el clima siempre ha cambiado”. No olvidemos que detrás hay factores económicos por parte de industrias relacionadas con el petróleo, gas o carbón a las que les interesa retrasar le transición energética, o grupos que lo ven como una amenaza al crecimiento económico.

kastanedowski
El simple hecho de cuestionar algo ya te hace conspiranoico y te vienen los strikes...
reivaj01
#1 Cuestionar "todo" es sano, y de hecho es el motor de la ciencia, pero para que la ciencia avance hay que dar por sentadas unas bases que se aprenden a través del estudio.
Para que un científico cree una vacuna contra el cáncer, previamente tendrá que adquirir conocimientos en el colegio, instituto, universidad, máster, doctorado y trabajos de otros científicos, para, a continuación, subir un peldaño más y lograr algún avance.
Entonces, ¿No se pueden cuestionar las bases? Claro que…   » ver todo el comentario
