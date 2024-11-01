La ciencia revela cómo el VIH se esconde de forma diferente en cada parte del cuerpo, incluso dentro del cerebro

El VIH no solo se oculta: elige cuidadosamente dónde hacerlo. Un nuevo estudio de Communications Medicine muestra que el virus adapta sus escondites según el órgano, infiltrándose de manera distinta en el cerebro, la sangre o el intestino. Esta habilidad de camuflaje genético podría ser la clave de su resistencia. Comprender estos escondites diferenciados es clave para desarrollar terapias que logren erradicar definitivamente al virus y prevenir su reactivación tras la suspensión del tratamiento
