edición general
2 meneos
9 clics
La ciencia malagueña explica por qué la prisa "desnuda" nuestros hábitos y nos hace repetir los mismos errores

La ciencia malagueña explica por qué la prisa "desnuda" nuestros hábitos y nos hace repetir los mismos errores

Todos hemos experimentado esa sensación: conducir de regreso a casa mientras pensamos en otra cosa y, de repente, darnos cuenta de que hemos tomado la salida de siempre, aunque hoy queríamos ir a otro lugar.

| etiquetas: hábitos automáticos , comportamiento , metas conscientes
2 0 0 K 21 ciencia
1 comentarios
2 0 0 K 21 ciencia
Priorat #1 Priorat *
Algo que hace siempre la gente que va tarde. La que llega 5min antes, no.

Estoy cansado de decirle a mi mujer cuando me dice que voy nervioso: Voy nervioso porque boy tarde. Me gusta salir pronto para ir tranquilo.

Mi mujer es genial, pero entre sus muchas habilidades mejor que las mías no está la puntualidad.
0 K 12

menéame