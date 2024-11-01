La ciencia malagueña explica por qué la prisa "desnuda" nuestros hábitos y nos hace repetir los mismos errores

Todos hemos experimentado esa sensación: conducir de regreso a casa mientras pensamos en otra cosa y, de repente, darnos cuenta de que hemos tomado la salida de siempre, aunque hoy queríamos ir a otro lugar.
| etiquetas: hábitos automáticos , comportamiento , metas conscientes
Estoy cansado de decirle a mi mujer cuando me dice que voy nervioso: Voy nervioso porque boy tarde. Me gusta salir pronto para ir tranquilo.
Mi mujer es genial, pero entre sus muchas habilidades mejor que las mías no está la puntualidad.