La “Ciencia”, la Historia, los moriscos y la Leyenda Negra de nuevo

“Estudio de ADN antiguo en España revela una limpieza étnica que borró siglos de historia” es el título de un artículo antiguo de la revista de divulgación “Muy Interesante”, segn el cual un estudio genético realizado sobre doce históricos difuntos de la actual Comunidad Valenciana revelaba que la presencia de genes de origen norteafricano en esa zona de España se había reducido, drásticamente, a partir de los años 1609 y 1613, cuando culminaba la expulsión de los llamados “moriscos”.