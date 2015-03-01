Ciencia ficción para aprender historia: La "Trilogía marciana" (Stanley Robinson, 1992-1996) y el materialismo histórico

A lo largo de estos libros el autor explora la posibilidad de colonizar Marte. La trama, que comienza en 2026, atiende no solamente a los complejos aspectos técnicos de la expedición, sino sobre todo a reflexionar sobre la posibilidad de la instauración de un sistema político justo. Kim Stanley Robinson, doctor en literatura inglesa (...) bebe de diversas fuentes, desde el cantonalismo suizo al anarquismo, pasando por las concepciones transnacionales de Kant. En el artículo me voy a centrar en el concepto de materialismo histórico.